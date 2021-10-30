Внезапная проверка показала, как в Орле на самом деле готовят деликатесы

В ходе проверки были вскрыты грубые нарушения требований к производству.

В Орле внезапно проверили компанию «Орловский деликатес» и выявили в ее работе ряд нарушений обязательных требований технических регламентов при производстве пищевой продукции. Как уточнили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, компания специализируется на мясопереработке. Нарушенными оказались нормы технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

В ТУ Россельхознадзора подробно перечислили все те производственные недостатки, которые позже были внесены в протокол и легли в основу административного дела против предприятия. Например, компанию упрекнули в том, что в цехах копчения, упаковки и разделки нет умывальников для мытья рук. В холодильной камере «не обеспечен беспрепятственный доступ к продукции» — мясо лежит на поддонах вплотную к ее стенкам.

«Поверхности полов из плитки имеют трещины, сколы и выбоины, что не позволяет провести качественную мойку и дезинфекцию, обеспечить надлежащий дренаж, — добавляют в ТУ Россельхознадзора. — Не используемые во время технологического процесса ножи хранятся без стерилизатора, вне специально отведенного места».

Результатом внеплановой проверки стало возбуждение в отношении компании дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.43 КоАП РФ. Кроме того, компании выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»