В Орле дорожника осудили за «наркотическую» езду

Опьяненный водитель стал фигурантом уголовного дела и понес наказание.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел очередное уголовное дело, возбужденное за повторную пьяную езду. В совершении преступления обвинили местного жителя, который, впрочем, работает не в своем родном городе. Согласно материалам дела, трудится он в столичном ГБУ «Автомобильные дороги», которое занимается обслуживанием улично-дорожной сети города Москвы. Но обвинение ему предъявили в Орле — по статье 264.1 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали его в этом году. Около десяти часов вечера в районе завода «Текмаш» инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился подсудимый. У последнего имелись видимые признаки опьянения, поэтому он был направлен на медицинское освидетельствование. Оно показало, что водитель сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

При выяснении личности правонарушителя было установлено, что в 2019 году он уже представал перед мировым судом все того же Железнодорожного района. Тогда его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину наказали административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и на полтора года лишили прав. Кстати, дополнительное наказание до сих пор не отбыто, так что вновь за руль орловец сел, не имея права на управление транспортными средствами.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью и поддержал свое ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

ИА «Орелград»