Орловский журналист заявил на чиновников, организовавших фальсификации в пользу КПРФ

Владимир Панфилов попросил прокуратуру и СК дать правовую оценку деятельности Парахина и Проваленковой на выборах.

Владимир Панфилов разместил на своем ютуб-канале запись, которую призвал считать заявлением в прокуратуру и СК. В ней он обращает внимание на компрометирующие аудиозаписи, опубликованные сетевым изданием «Орлец». На записях слышны голоса предположительно мэра города Юрий Парахина и его первого зама Ирины Проваленковой. Из компромата (если он не является подделкой) следует, что будучи госслужащими и видными членами «Единой России» (членство Парахина приостановлено, но он не исключен), они обсуждают технологии вброса выборных бюллетеней в пользу КПРФ.

Компромат на мэра публиковался в двух частях – первая и вторая. Краткое содержание «аудиосериала»:

— Человек с голосом, похожим на голос Парахина рассказал о том, что на выборах в сельских поселениях Орловского района некие «ребята» использовали «пургенчик» как технологию отвлечения наблюдателей от процесса вброса бюллетеней.

— Цыганский барон Михай выделил 150 человек для повышения явки и обеспечения «правильного голосования» на четвертом и девятом округах.

— Человек с голосом, похожим на голос Парахина попросил задействовать цыган по два или три раза, но каждый раз их переодевать.

— Человек с голосом, похожим на голос Ирины Проваленковой выражает личную точку зрения о достоинстве цыганского народа – «они все одинаковые».

— Человек с голосом, похожим на голос Ирины Проваленковой рассказывает об использовании «карусели» на четвертом округе.

— Человек с голосом, похожим на голос Ирины Проваленковой называет себя секретарем городской «Единой России» и рассказывает, как ее жалеют за то, что она фальсифицирует выборы в пользу коммунистов.

— Человек с голосом, похожим на голос Парахина называет фальсификацию выборов в пользу КПРФ «государственной задачей».

ИА «Орелград»