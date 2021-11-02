Под Орлом пьяный медработник избила коронавирусного пациента

«Когда вы все сдохните!» — кричала фельдшер скорой помощи, измеряя сатурацию.

В деревне Прилепы Сосковского района Орловской области фельдшер скорой помощи напала на женщину, болеющую коронавирусом. Со слов семьи потерпевшей, медработник находилась в состоянии алкогольного опьянения и, измеряя сатурацию кричала: «Какого хрена вы меня вызвали! Вы *рази, меня достали! Когда вы все сдохните!»

«29.10.2021 в 22:00 приехав по вызову к моей свекрови, у которой держится температура 39 уже пятый день, начала кричать, что как ее все достали, свекровь имела не осторожность указать ей на её поведение и сказав ей, что всё запишет на видео, данная особа нанесла ей телесные повреждения, а именно 10 ударов по голове, душила и вывихнула свекрови 3 пальца на левой руке. Разбила градусник и украла документы на собственность и порвала серебряную цепочку», — рассказала невестка потерпевшей подписчикам ВК-группы «Инцидент. Орел».

Отметим, что 55-летняя пациентка, находилась один на один с фельдшером. Водитель скорой помощи ждал коллегу в машине, а родственники женщины живут отдельно и приехали уже после окончания конфликта.

В связи с этим, собрать доказательную базу оказалось сложным делом:

«Составлено заявление, выдано свидетельство на судебную медицинскую экспертизу. Т.к её (фельдшера) внешний вид и показания свекрови говорили и том, что фельдшер скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения, мы присутствовали при её опросе и требовали, чтобы провели наркологическое освидетельствование, всеми путями сотрудники БУЗ Сосково препятствовали, а именно у них резко сломался аппарат для проведения экспертизы, после нас и сотрудников полиции отправили в БУЗ Шаблыкино, приехав туда, нам заявили о том, что у них освидетельствование вообще не делают.

Данная дама была не трезвой в 22:00 29.10, а на освидетельствование в г. Орел, её отвезли только к 10:00 30.10, соответственно алкоголя выявлено не было, во взятии на анализ крови нам отказали. Украденные документы нашли в её рабочем ящике, на что она сказала, что прихватила их случайно».

«Орелград» связался с семьей потерпевшей и получил подтверждение информации, которая была опубликована в соцсетях. Отметим, что родственники избитой женщины настроены решительно и намерены обратится в областную прокуратуру в случае, если на районном уровне дело будет «замято».

Отметим, что пострадавшая является пенсионером и многодетной матерью.

ИА «Орелград»