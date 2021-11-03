Молодые семьи в Орле получили дополнительный шанс на жилье

Действие и условия муниципальной жилищной программы изменили.

Администрация областного центра внесла изменения в паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Она была принята в 2017 году, а ее действие было рассчитано по 2022 год включительно. Однако теперь сроки реализации программы продлены еще на один год. Соответственно, изменились и условия. Так, количество участников программы в целом увеличено с 92-х до 101-й.

Согласно обновленной редакции документа, объем финансирования в 2022 и 2023 годах составит более чем по 28,8 миллиона рублей в год. Для сравнения, объем финансирования на 2021-й составляет 31,2 миллиона. Однако отметим, что указанные суммы не полностью состоят из бюджетных средств. По условиям, власти лишь частично помогают молодым семьям приобрести жилье, а большую часть покупки или строительства участники программы должны оплатить из своего кармана.

Так, в 2022 и 2023 годах из областного бюджета на программу будут выделять примерно по 3 миллиона рублей в год, из бюджета Орла – по 7 миллионов. Соответственно, оставшиеся 18 миллионов рублей и в 2022 году, и в 2023-м должны составить собственные средства молодых семей. Тем не менее, участники программы смогут за счет бюджетной поддержки оплатить хотя бы часть своей покупки.

Кстати, чтобы стать участником программы, надо добиться от мэрии признания молодой семьи нуждающейся в жилье. Кроме того, необходимо доказать, что собственных средств на покупку квартиры у нее хватит. Это могут быть сбережения, которые превышают размер предоставляемой социальной выплаты. Чиновники также вправе учесть доходы семьи, позволяющие ей получить необходимый кредит на покупку жилья. Добавим, что и в 2022 году, и в 2023-м участниками программы должны стать по 11 молодых семей Орла.

ИА «Орелград»