В Северном районе Орла построят микрорайон для многодетных семей

3.11.2021 | 17:44 Новости, Строительство

Идет поиск подрядчика для проектирования инфраструктуры.

В Северном районе будет построен микрорайон для 210 многодетных семей, сообщила пресс-служба городской администрации.

В настоящий моменит МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» ищет подрядчика, который спроектирует улично-дорожные сети и сети инженерно-технического обеспечения.

Микрорайон появится около деревни Овсянниково Орловского района, где уже восьмой год выделяются участки для многодетных семей.

«От ул. Берёзовой предполагается создать дорожную сеть и проложить трассы газопровода. Техническим заданием предусмотрено, что между участками под ИЖС пролягут двухполосные дороги общей протяжённостью 10,2 км. Тротуары, смежные с велодорожками, будут выполнены в плитке. Обязательно соблюдение ГОСТов для маломобильных групп населения.

На протяжении 10,6 км также будет запроектирован подземный газопровод. Для качественной проработки проекта предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и т.д. изыскания», — сообщила мэрия.

На разработку проекта будущему подрядчику дадут год — сдать документацию нужно будет к ноябрю 2022 года.

ИА «Орелград»

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