Юрий Парахин пообещал и дальше добросовестно и честно трудится на благо Орла

3.11.2021 | 13:50 Важное, Новости, Политика

Вчера исполнился год со дня назначения Юрий Парахина на должность мэра города.

Мэр Орла Юрий Парахин отметил годовщину своего избрания праздничным постом в соцсетях, где вспомнил основные события и пообещал продолжить добросовестно и честно трудиться на благо города.

В качестве главных вопросов последних 12 месяцев мэр упомянул:

  • разблокирование ранее замороженных счетов образовательных учреждений,
  • погашение значительной части долгов муниципальных предприятий,
  • разработку «новых эффективные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
  • увеличение дотаций Трамвайно-троллейбусному предприятию в шесть раз, что позволило сотрудникам предприятия получать вовремя «невысокую, но стабильную зарплату»,
  • перевыполнение в два раза плана по ямочному ремонту дорог,
  • увеличения гарантийных обязательств муниципальных подрядчиков с 5 до 7 лет,
  • увеличение ставки для воспитателей и учителей.

Отметим, что за прошедший год было очень много событий и новостей, связанных с орловским градоначальником, которые не вошли в этот список. Читатели «Орелграда» могут освежить память, воспользовавшись меткой «Юрий Парахин».

ИА «Орелград»

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