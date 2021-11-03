Юрий Парахин пообещал и дальше добросовестно и честно трудится на благо Орла

Вчера исполнился год со дня назначения Юрий Парахина на должность мэра города.

Мэр Орла Юрий Парахин отметил годовщину своего избрания праздничным постом в соцсетях, где вспомнил основные события и пообещал продолжить добросовестно и честно трудиться на благо города.

В качестве главных вопросов последних 12 месяцев мэр упомянул:

разблокирование ранее замороженных счетов образовательных учреждений,

погашение значительной части долгов муниципальных предприятий,

разработку «новых эффективные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

увеличение дотаций Трамвайно-троллейбусному предприятию в шесть раз, что позволило сотрудникам предприятия получать вовремя «невысокую, но стабильную зарплату»,

перевыполнение в два раза плана по ямочному ремонту дорог,

увеличения гарантийных обязательств муниципальных подрядчиков с 5 до 7 лет,

увеличение ставки для воспитателей и учителей.

Отметим, что за прошедший год было очень много событий и новостей, связанных с орловским градоначальником, которые не вошли в этот список. Читатели «Орелграда» могут освежить память, воспользовавшись меткой «Юрий Парахин».

ИА «Орелград»