Поставка оборудования в орловскую школу обернулась судом

Поставщик был включен в «черный список» и не смог оттуда выбраться.

В Орле региональный арбитражный суд вынес решение по иску, поданному индивидуальным предпринимателем. Истец просил признать незаконными действия местного антимонопольного органа, по решению которого он должен быть включен в список недобросовестных поставщиков на определенный срок. Предприниматель категорически с этим не согласился и пытался добиться признания решения антимонопольщиков недействительным.

Подробности этого спора раскрыли в пресс-службе Орловского УФАС России. Сообщается, что в марте 2021 года между указанным ИП и Змиевской средней школой был заключен контракт на поставку мультимедийных проекторов. Школа в той сделке выступала в качестве заказчика. Цена контракта превышала 267 тысяч рублей. Понятно, что деньги были бюджетными. Контрактом были установлены сроки поставки оборудования.

Именно их, как сочла антимонопольная служба, и нарушил предприниматель. Терпение руководства школы лопнуло в июне 2021 года. Поскольку мультимедийных проекторов образовательное учреждение так и не дождалось, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Затем школа направила в УФАС сведения о поставщике, которого она обвинила в недобросовестности.

Антимонопольная служба изучила ситуацию и пришла к тем же выводам, что и заказчик. Так и было вынесено решение о включении сведений в отношении ИП в реестр недобросовестных поставщиков. Вероятно, тому не очень хотелось попадать в «черный список», поэтому бизнесмен оспорил решение УФАС в суде. Однако арбитраж не нашел оснований для удовлетворения его требований. Действия орловских антимонопольщиков на данный момент признаны законными и правомерными, но предприниматель может попытать счастья в судах вышестоящих инстанций.

ИА «Орелград»