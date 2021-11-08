Власти Орловской области подтвердили окончание нерабочих дней

8.11.2021 | 10:39 Новости, Общество

Орловцев ждет работа и «повсеместные» QR-коды.

Власти Орловской области подтвердили изданию «Коммерсант-Черноземье» информацию об окончании нерабочих дней и «повсеместное» использование QR-кодов.

В отличие от соседней Курской области, где режим локдауна продлится еще неделю, орловцы возвращаются к привычному распорядку жизни. Правда, это относится только к тем гражданам, которые успели обзавестись QR-кодом.

Все остальные с сегодняшнего дня не смогут попасть на территорию торгово-развлекательных комплексов, непродовольственных магазинов, ресторанов, кафе, парикмахерских, салонов красоты, спортзалов, кинотеатров и многих других учреждений.

ИА «Орелград»

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