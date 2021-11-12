Дом для сирот построили под Орлом

12.11.2021 | 9:30 Новости, Строительство

В Орловском районе состоялась приемка квартир для детей-сирот.

Как сообщает администрация Орловского района, процедура приемки  объектов долевого строительства прошла в поселке городского типа Знаменка. Речь идет о квартирах, приобретаемых в муниципальную собственность Орловского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик «Строительно-монтажное управление № 2». На условиях долевого участия оно возвело в Знаменке многоквартирный  жилой  дом на улице Маршала Куликова.

«Застройщик квартиры сдает уже с готовой отделкой, выполненным благоустройством территории, включая обустройство тротуара и детской игровой площадки», — рассказал временно исполняющий обязанности главы Орловского района Николай Головко.

В районной администрации добавили, что в рамках процедуры приемки чиновники осмотрели 14 квартир. В результате были выявлены определенные недостатки, которые зафиксированы специальным актом. Чиновники заверили, что квартиры сиротам будут предоставлены только после полного устранения застройщиком выявленных дефектов. Для этого специальная комиссия совершит повторный выезд и заново осмотрит квартиры.

Ранее «Орелград» писал, что заместитель главы администрации Троснянского района и два чиновника более мелкого ранга были признаны судом виновными в превышении должностных полномочий. Установлено, что в период с декабря 2017 года по июль 2018 года они за счет бюджетных средств приобрели 8 квартир для детей-сирот. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что квартиры непригодны для проживания. Суд посчитал, что жилищные права сирот были нарушены, а бюджету района был причинен ущерб на сумму более 8,2 миллиона рублей.

«С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил заместителя главы районной администрации к 5 годам лишения свободы, двух других работников – к 3 годам и 6 месяцам и 3 годам лишения свободы, — сообщили по этому поводу в пресс-службе прокуратуры Орловской области. — Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования