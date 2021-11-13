Администрация губернатора потратит полмиллиона на почетные грамоты

«Корочки» будут закуплены оптом за бюджетный счет.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на изготовление и поставку папок «Почетная грамота Губернатора Орловской области». Всего планируется закупить 500 единиц такого товара по 857 рублей за штуку. Таким образом, всего за покупку папок администрация губернатора готова заплатить 428 500 рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Требования к победителю тендера установлены техническим заданием.

Согласно ему, почетная грамота должна представлять собой мягкую папку, изготовленную из плотного картона и обтянутую темно-красным материалом «баладек». Внутренняя поверхность папки должна быть обтянута гармонирующей по цвету тканью креп-сатин. На лицевой стороне папки в верхней части должна располагаться надпись в три строки «Губернатор Орловской области», тисненная фольгой золотистого цвета. В центре должно быть расположено изображение герба Орловской области, также из золотой фольги. Почетная грамота крепится в папке при помощи тесьмы, проходящей по сгибу папки.

Ранее администрация губернатора также заказывала полиграфические услуги. В частности, в октябре она объявляла тендер на закупку 800 памяток и 300 брошюр. Впрочем, в тех случаях общая сумма бюджетных затрат на закупку была гораздо меньше и составила около 60 тысяч рублей. Добавим, что почетными грамотами губернатора награждаются, к примеру, победители региональных конкурсов. Тем временем, департамент финансов Орловской области объявил сразу три тендера на привлечение кредитов в кредитных организациях. Как уже писал «Орелград», ранее губернатор Андрей Клычков распорядился открыть в банках три возобновляемые кредитные линии с лимитом примерно 1 миллиард рублей каждая. Согласно документации, средства областным чиновникам понадобились для погашения ранее взятых на себя кредитных обязательств.

ИА «Орелград»