Комнаты в Орле подорожали

Аналитики отметили рост стоимости комнат в крупных городах России.

Специалисты портала «Мир квартир» проследили динамику изменения стоимости комнат в 69 городах России за последние 12 месяцев. В число исследованных городов вошел и Орел. Было установлено, что в среднем по стране комната стоит сегодня 976 202 рубля, что на 17,1 процента дороже, чем год назад. Из 69 городов комнаты подешевели лишь в десяти: в Ростове-на-Дону (минус 3,8 процента), Нижнем Тагиле (3,7), Ижевске (3,2), Магнитогорске (2,2), Рязани (2,1), Ульяновске (2,1), Оренбурге (1,6), Архангельске (0,4), Самаре (0,4) и Чебоксарах (минус 0,3 процента).

В Москве комнаты подорожали на 33 процента. Но абсолютный рекорд поставил Сочи, где с ноября прошлого года они подскочили в цене вдвое. В среднем комната в «летней столице» стоит 3,4 миллиона рублей – дороже только в Москве. В Орле ситуацию с учетом размера годовой инфляции можно назвать относительно стабильной. За год цена среднестатистической комнаты в городе выросла на 2,9 процента. По данным исследования, приобрести в Орле ее сейчас можно за 578,2 тысячи рублей.

Это один из самых низких показателей в ЦФО. Лучше обстоят дела только в Брянске, где средняя стоимость комнаты оценена аналитиками в 460,9 тысячи рублей, а рост цен за год составил 1,4 процента. В остальных городах-столицах регионов ЦФО цены оказались выше орловских. Например, в Смоленске комната стоит 598,8 тысячи рублей, в Липецке – 588,2 тысячи, в Курске – 732 тысячи, в Воронеже – 637,7 тысячи, в Туле – 1,02 миллиона, в Белгороде 1,09 миллиона рублей.

«Комнаты подорожали на волне общего роста стоимости недвижимости. Но возросшие ценники на них порой отражают больше ожидания продавцов, нежели реальный спрос. И поскольку интерес к комнатам существенно ниже, чем к полноценным квартирам, в следующем году может наступить некоторое «охлаждение» цен», – считает Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

ИА «Орелград»