Орловские чиновники обсудят коррупцию в присутствии силовиков

Новый план борьбы с коррупцией придумали в Болховском районе.

Власти Болховского района Орловской области утвердили план по противодействию коррупции до 2024 года включительно. Он состоит из нескольких десятков пунктов, по каждому из которых определены свои ответственные должностные лица. Например, план включает в себя анализ жалоб и обращений граждан «о фактах обращений в целях склонения муниципальных служащих администрации Болховского района к совершению коррупционных правонарушений». Причем такой анализ должен проводиться на постоянной основе.

Непосредственно глава Болховского района будет отвечать за собственное личное участие в проведении антикоррупционных заседаний. Последние должны проводиться не реже одного раза в год. На них обязательно присутствие не только представителей органов местного самоуправления, но и сотрудников правоохранительных органов и предпринимателей. Впрочем, список приглашенных будет предварительно составляться и согласовываться чиновниками. При этом предполагается, что проведение подобных заседаний позволит своевременно предупреждать и даже исключать факты коррупции.

В антикоррупционный план районного масштаба вошли и другие мероприятия, например, совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов чиновников, анализ достоверности и полноты сведений о доходах и расходах муниципальных служащих, формирование у них нетерпимого отношения к коррупции и другое.

Напомним, чуть более месяца назад прокуратура Орловской области на заседании ведомственной коллегии обсудила вопросы расследования преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. Речь шла о деньгах, выделенных на реализацию национальных проектов. Заседание провел прокурор Орловской области Владислав Малкин. Тогда было отмечено, что «в текущем году при реализации нацпроектов органами прокуратуры региона выявлено более 500 нарушений, по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел».

ИА «Орелград»