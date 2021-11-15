В Орле политикой не интересуется даже молодежь

15.11.2021 | 17:30 Новости, Общество, Политика

Менее 4% молодых доверяют выборам.

«В глубинной России даже студенческая молодёжь почти не интересуется политикой, в т.ч. и потому, что совсем не доверяет политическим инструментам – например, выборам». К такому выводу пришел известный телеграмм-канал «Толкователь», изучая результаты социологических опросов.

Исследование проводили Татьяна Ключникова из РАНХиГС и Екатерина Исаева из Орловского госуниверситета. Согласно их данным, лишь каждый четвёртый молодой человек сказал, что интересуется политикой. При этом, на вопрос «Доверяете ли вы процедуре выборов?» менее 4% ответили, что доверяют.

«На вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о происходящем в мире и стране?» (можно было давать несколько ответов) получены такие ответы: соцсети и блоги – 86%, новостные сайты – 37%, ТВ – 21%, радио – 4%.
На вопрос «Являются ли для вас СМИ иноагентов авторитетным источником?» были получены следующие результаты: да – 9%, скорее да – 12%, нет – 19%, скорее нет – 24%, затруднились ответить – 37%», — сообщает «Толкователь».

ИА «Орелград»

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