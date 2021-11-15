Врач из Орла рассказала на «Пикабу» о прививках и статистике

15.11.2021 | 16:02 Медицина, Новости

Не вакцинированные люди попадают в больницу в пять раз чаще. 

Врач из Орла, работавшая в ковидном отделении с октября 2020 по май 2021, на портале «Пикабу» поделилась с читателями статистикой об эффективности вакцинации против коронавируса.

Для примера она выбрала регион с очень высокой долей вакцинированных жителей — канадскую провинцию Онтарио. Из почти 15 миллионов жителей региона прививки не сделали всего 4,2 миллиона человек. Большинство из них — дети до 12 лет.

Проанализировав канадскую статистику, доктор пришла к интересным выводам:

«У нас есть 10,6 млн вакцинированных жителей Онтарио. В больнице из них лежат 82 человека. 82 из 10 600 000 человек. Какой это процент от вакцинированных? Это будет 7,4 чел. на 1 млн. чел.

И у нас есть 4,2 млн. НЕвакцинированных (я беру с детьми, так как детей не вакцинируют, но они же болеют), из которых в больнице лежат 151 человек. 151 из 2 600 000. Это составляет 36 чел. на 1 млн. чел.

Итого мы имеем 36 на 1 млн. среди НЕвакцинированных против 7,4 на 1 млн. среди привитых. В 5 раз больше!»

По словам автора, вся ее семья тяжело переболела COVID-19 еще до изобретения вакцины, но сейчас привита «Спутником». Сама врач переехала в Данию и привилась Пфайзером.

«Если бы я оставалась жить в России, я бы привилась Спутником», — резюмировал специалист.

ИА «Орелград»

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