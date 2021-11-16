Леонид Музалевский поздравил ветерана ВОВ с вековым юбилеем

Руководители региона посетили Мценск.

Во время рабочего визита во Мценск, Председатель облсовета Леонид Музалевский поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Георгия Титова.

Георгий Никитович родился 14 ноября 1921 года в деревне Философский Лазавец Змиёвского района. До войны окончил 8 классов, а затем – вечернюю школу во Мценске. Воевал на 1-м Украинском фронте рядовым пулемётчиком в пехоте. В 1943 году получил тяжёлое ранение на фронте, стал инвалидом. После войны окончил Московский финансово-экономический институт, работал главным бухгалтером Мценского завода алюминиевого литья. 21 год проработал в торговой системе, из них 16 лет руководил Мценским городским торгом. Ветеран награждён орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, «За Победу над Германией», «100-летия Жукова», и юбилейными медалями.

15 августа 2018 года на доме, где проживает Георгий Никитович, была установлена звезда героя.

Л. Музалевский поздравил ветерана с юбилеем, вручил ему подарок и высшую награду регионального парламента – Почётную грамоту Орловского областного Совета.

Помимо чествования ветерана, в программу рабочего визита во Мценск Губернатора Андрея Клычкова и Председателя областного Совета Леонида Музалевского вошли: открытие путепровода и моста через р. Зуша, посещение библиотеки им. И.А. Новикова и знакомство с ходом строительных работ ФОКОТ. В поездке руководителей региона сопровождал мэр Мценска Сергей Волков.

Открытия путепровода и моста с нетерпением ждали все жители Мценска. Из-за аварийного состояния движение было закрыто более 10 лет назад, возобновились ремонтные работы лишь в 2017 году.

Для завершения реконструкции моста в декабре прошлого года был заключён муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ОрёлДорМост», его цена – более 94,5 млн руб.

К жителям обратился спикер областного Совета Л. Музалевский:

«Движение по мосту возобновлено! Теперь все трудности останутся в прошлом. Мост – это стратегически важный объект и должен десятилетиями служить на благо жителей. Уверен, так и будет!

В одном из недавних своих выступлений наш Президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание на необходимость сосредоточить усилия на улучшении качества жизни граждан и не только в мегаполисах. И работа в данном направлении у нас в регионе активно ведётся».

Председатель регионального парламента также отметил, что вложения в инфраструктуру – это ещё и залог, прочная база для экономического роста.

Следующей точкой визита стала центральная библиотека им. И.А. Новикова. Данное учреждение стало обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив на проведение литературного фестиваля «С тобой живу навеки, родимая земля», посвящённого 145-летию со дня рождения И.А. Новикова.

Отметим, что библиотека была модернизирована по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». На данные цели было израсходовано 10 млн руб.

Среди приоритетных услуг учреждения: предоставление в пользование документов из фонда библиотеки; обеспечение доступа к удаленным информационным ресурсам; выполнение библиографических справок, проведение консультаций.

Следует также отметить, что в библиотеке созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметила директор библиотеки Ирина Александрова, модернизация уже положительно сказалась на посещаемости. «Несмотря на то, что официальное открытие состоялось менее недели назад, нашими читателями уже стали более трёхсот человек», – отметила руководитель.

Также в рамках поездки первые лица региона оценили ремонт дворовой территории по ул. Московская, 13, которые проводились в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Мценска в 2018-2024 годах». Среди работ, выполненных на данном объекте, – ремонт покрытия внутридворового проезда, освещение территории, установка скамеек и урн.

Ещё одним пунктом стала строительная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ул. Кузьмина, д. 18а). Строительство осуществляет подрядная организация − ГУП «Дорожная служба» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». По плану все работы должны быть завершены до конца текущего года. На данный момент уже осуществлена укладка искусственной травы, проведены монтаж комплекса для занятий функциональным тренингом и устройство синтетического покрытия беговых дорожек и др.

ИА «Орелград»