Областные депутаты обсудили транспортные проблемы Орла

Руководитель ТТП Чемеров выступил перед парламентариями.

Вчера состоялось заседание комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, сообщила пресс-служба облсовета. Депутаты обсудили проблемы транспортного обслуживания населения в регионе.

Отмечалось, что негативное влияние на рынок пассажирских перевозок оказали ограничительные меры, вызванные пандемией. После ослабления ограничительных мер по ряду межмуниципальных маршрутов наполняемость транспортных средств так и не достигла допандемийного уровня. В добавок к этому, в 2021 году более чем на треть выросли цены на сжиженный газ.

Зампред парламента Иван Дынкович поднял вопрос о транспортном обеспечении микрорайона «Зареченский». Он отметил, что микрорайон разрастается, часть домов находится в Орловском районе, часть – в г. Орле. Но, несмотря на увеличивающееся количество жителей, количество транспорта остаётся прежним, а ведь сюда можно было направить маршруты и от Орловского района.

Алексей Субботин пояснил, что в соответствии с порядком открытия новых маршрутов необходима заявка для Орловского района. А член комитета, первый заместитель Председателя областного Совета Михаил Вдовин призвал держать ситуацию на жёстком контроле, так как власть обязана обеспечить транспортную доступность, а жители хотят получать данную услугу в надлежащем качестве. Депутат Евгений Косогов отметил важность сохранения за счёт субсидирования социально значимых маршрутов, а депутат Виталий Рыбаков призвал усилить позиции муниципального транспорта, который сегодня не в силах противостоять частным перевозчикам.

Не обошли депутаты и печальное положение МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла. На текущий момент его долги составляют 269,3 млн рублей, из них 110,85 млн рублей – лизинговым компаниям. По словам руководителя предприятия Юрия Чемерова, из собственных доходов МУП «ТТП» способно только выплачивать заработную плату и частично налоги, поэтому предприятию требуется ежемесячная поддержка из бюджета.

Сергей Кутенев отметил, что ТТП фактически уже является банкротом и предложил создать новую организацию с аналогичными функциями. На это Чемеров ответил, что электротранспорт во всём мире дотируется. На вопрос о судьбе 32 автобусов, взятых в лизинг, Чемеров рассказал, что 20 из них обслуживают маршруты – дублёры трамваев и работают в убыток.

«Текущее положение дел в ТТП, постоянная смена руководителей вызвали у депутатов искреннее недоумение и возмущение, а попытки понять, что делается для исправления ситуации так и не увенчались успехом, оттого депутатом Косоговым была проведена параллель с судьбой ПАТП», — сообщает пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»