В Советском районе Орла столкнулись грузовик и две иномарки

17.11.2021 | 16:00 Новости, Происшествия

Пострадала молодая девушка.

Вчера в Советском районе Орла произошло ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ и двух иномарок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 11.20 водитель ГАЗа ехал с Октябрьской в сторону переулка Ягодный и в районе дома № 2 по улице Игнатова врезался в автомобиль «Хендэ Солярис», который двигался во встречном направлении со стороны улицы Матвеева. После первого столкновения автомобиль «Хендэ» врезался в припаркованный автомобиль «БМВ».

21-летняя девушка, которая была за рулем «Хендэ Солярис»,  получила телесные повреждения. Госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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