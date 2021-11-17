За сутки орловские спасатели трижды тушили пожары в хозпостройках

Удалось избежать жертв и распространения огня на соседние строения.

За минувшие сутки сотрудники орловского МЧС трижды ликвидировали возгорания в хозяйственных постройках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В восемь утра стало известно о пожаре в селе Сергиевское Ливенского района. Воспламенилась надворная постройка, внутри которой находились гараж, летняя кухня и веранда. Наблюдалось сильное задымление в гараже. В нем выгорело помещение на площади в 42 квадратных метра, а чердак был закопчен.

Днем спасатели выезжали в поселок Знаменка Орловского района. На улице Зеленой из-за перекала печи загорелась хозпостройка: «В результате пожара на кровле оплавился рубероид на площади 5 квадратных метров, обуглилась деревянная обрешетка кровли, закопчено по всей площади чердачное помещение», — сообщило МЧС.

А вечером загорелась постройка в Орле. Это случилось на дачном участке в СНТ «Ягодка-3». Помещение выгорело на площади в 16 квадратных метров. Причина пожара пока неизвестна.

Во всех трех инцидентах обошлось без пострадавших. Распространение огня на соседние строения было предотвращено.

ИА «Орелград»