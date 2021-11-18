Главный орловский правозащитник сложит полномочия

В декабре истекает 10 лет с момента начала работы Лабейкина омбудсменом.

Орловский облсовет народных депутатов предварительно одобрил вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой. Произошло это на расширенном заседании парламентского комитета по экономике и градостроительной деятельности. Дело в том, что в декабре 2021 года истекает ровно 10 лет с того момента, когда на должность омбудсмена был назначен Александр Лабейкин. Пост главного правозащитника региона он занимал на протяжении двух сроков подряд.

Новый кандидат, Наталия Балашова, сейчас возглавляет управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Напомним, ранее эта служба была самостоятельной и являлась региональным подразделением Федеральной миграционной службы. В структуру МВД она вошла после реформы, в результате которой несколько лет назад также была упразднена Федеральная служба по контролю в сфере наркооборота.

«Председатель комитета Юрий Ревин отметил, что Наталия Павловна зарекомендовала себя как высококлассный специалист, имеет обширные знания и практические навыки правозащитной деятельности, — пояснили в пресс-службе регионального парламента. — Ее профессиональная деятельность выстроена в рамках конструктивного взаимодействия со всеми органами власти. Многолетняя безупречная служба в органах внутренних дел, федеральной миграционной службе, преподавательская деятельность в высших учебных заведениях обеспечили признанный авторитет».

Что касается Александра Лабейкина, то с мая по декабрь 2011 года он исполнял обязанности председателя областного Совета народных депутатов, а в декабре 2011 года был назначен уполномоченным по правам человека в Орловской области. В 2021 году он представил свой десятый доклад о работе по защите прав и свобод человека, гарантированных Конституцией РФ. Из него следует, что в 2020 году в аппарат уполномоченного поступило 941 обращение, что на 20,4 процента меньше, чем за 2019 год, и меньше на 18,1 процента по сравнению с 2018 годом. Связано это было, в том числе, с ограничительными мероприятиями в связи с пандемией COVID-19.

Омбудсмен подметил, что наиболее полное отражение существующих общественных проблем дают письменные обращения, поскольку в них граждане, как правило, сообщают о конкретных ситуациях, в которых права нарушены или предполагается, что нарушены. В отличие от письменных обращений, прочие формы взаимодействия с гражданами (личный прием, телефонные и виртуальные приемы) обычно представляют собой просьбы о правовых консультациях. В минувшем году чаще всего за помощью к уполномоченному обращались жители Орла и Орловского района, Мценска и Ливен. Большинство обращений было связано с вопросами ЖКХ, на втором месте находились вопросы социального обеспечения — получения пособий, выплат, установленных в связи с пандемией, проблем инвалидов и т.д.

ИА «Орелград»