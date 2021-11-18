Сотрудники ТТП обратились за помощью к Клычкову и генералу Ивановскому: видео

18.11.2021 | 10:27 Новости, Экономика

Предприятие является фактическим банкротом.

Работники Трамвайно-троллейбусного предприятия записали коллективное видеообращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову и зампреду регионального правительства генералу Владимиру Ивановскому. В нем они взывают о помощи и рассказывают о проблемах предприятия.

Люди обратили внимание на следующие факты:

  • практически 100% износ электротранспорта и сильный износ автобусов,
  • отсутствие страховок,
  • отсутствие запчастей, что не дает возможность отремонтировать транспорт,
  • за время, прошедшее с ухода Коровина, долг предприятия вырос с 60 миллионов рублей до 260 миллионов,
  • сокращаются незаменимые работники технического отдела,
  • у предприятия забрали выгодные маршруты («частник выделяет определенным лицам мзду»),
  • руководство наплевательски отнеслось к окончанию техосмотра у транспортных средств.

В обращении отмечается, что в городе сейчас менее чем по десятку троллейбусов и трамваев. И если последние трамваи и троллейбусы встанут, то некому будет возить жителей после семи вечера, ибо «частники точно этим не будут заниматься».

Работники предприятия попросили областные власти взять пример с соседних регионов и включить ТТП в федеральные программы по развитию электротранспорта.

ИА «Орелград»

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