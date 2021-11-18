Сотрудники ТТП обратились за помощью к Клычкову и генералу Ивановскому: видео

Предприятие является фактическим банкротом.

Работники Трамвайно-троллейбусного предприятия записали коллективное видеообращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову и зампреду регионального правительства генералу Владимиру Ивановскому. В нем они взывают о помощи и рассказывают о проблемах предприятия.

Люди обратили внимание на следующие факты:

практически 100% износ электротранспорта и сильный износ автобусов,

отсутствие страховок,

отсутствие запчастей, что не дает возможность отремонтировать транспорт,

за время, прошедшее с ухода Коровина, долг предприятия вырос с 60 миллионов рублей до 260 миллионов,

сокращаются незаменимые работники технического отдела,

у предприятия забрали выгодные маршруты («частник выделяет определенным лицам мзду»),

руководство наплевательски отнеслось к окончанию техосмотра у транспортных средств.

В обращении отмечается, что в городе сейчас менее чем по десятку троллейбусов и трамваев. И если последние трамваи и троллейбусы встанут, то некому будет возить жителей после семи вечера, ибо «частники точно этим не будут заниматься».

Работники предприятия попросили областные власти взять пример с соседних регионов и включить ТТП в федеральные программы по развитию электротранспорта.

ИА «Орелград»