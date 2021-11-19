Министр культуры Любимова посетила с рабочим визитом Орел

19.11.2021 | 16:32 Культура, Новости, Политика

Ольга Любимова и Андрей Клычков обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Орловской области.

Министр культуры Ольга Любимова посетила Орел с рабочим визитом и обсудила с губернатором Андреем Клычковым реализацию нацпроекта «Культура». Об этом сегодня сообщила пресс-служба губернатора.

По словам Любимовой, в следующем году нацпроект в Орловской области будет дополнен тремя новыми направлениями — появятся шесть новых автоклубов, будут капитально отремонтированы и переоборудованы два краеведческих музея и откроется виртуальный концертный зал.

Отчитываясь об уже проделанной работе, Клычков рассказал о реализованных задачах в рамках региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

«Мы крайне плодотворно оцениваем реализацию нацпроекта «Культура» в Орловской области. Самое главное – мы научились с коллегами работать вместе, искать потребности, понимать, что действительно нужно, в каком районе необходимы библиотеки, где нуждаются в ремонте школы искусств, какого рода оборудования, музыкальных инструментов, литературы не хватает в детских школах искусств и колледжах», — цитирует пресс-служба губернатора Ольгу Любимову.

ИА «Орелград»

 

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