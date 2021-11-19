Роман Жуков избран главой Орловского муниципального округа

19.11.2021 | 10:30 Новости, Политика

Вчера состоялось четвертое заседание Орловского окружного Совета народных депутатов. 

Роман Жуков был избран главой Орловского муниципального округа Орловской области, сообщила пресс-служба администрации Орловского района.Это произошло вчера в ходе четвертого заседания Орловского окружного Совета народных депутатов. Романа Жукова, который ранее отвечал в райадминистрации за культуру, молодежную политику и спорт, избрали тайным голосованием после прохождения двух этапов конкурсной комиссии.

Жуков принял поздравления от первого заместители губернатора и председателя правительства Орловской области Вадима Соколова,  орловского мэра Юрия Парахина и председателя местного парламента Николая Галкина.

ИА «Орелград»

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