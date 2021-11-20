Мценских безмасочников оставят без новогодних елок

Власти Мценска назвали условия работы елочных базаров.

Администрация города Мценска вслед за властями Орла определилась с условиями работы предновогодних елочных базаров в этом году. Согласно постановлению мэрии, работать они будут с 20 по 31 декабря 2021 года включительно. Всего под их размещение отведено пять площадок: две – в микрорайоне-1 (возле магазина «Пятерочка»), две – на улице Машиностроителей (около ярмарки МУП «Торговый комплекс») и одна – на улице Тургенева (площадка, прилегающая к ярмарке Мценского райпо).

Право елочной торговли власти разыграют на торгах. Аукцион назначен на 17 декабря. Победу присудят тому, кто предложит наибольшую цену лота. Начальная цена лотов варьируется от 1763 до 4701 рубля. С победителями заключат муниципальные контракты, которыми будет предъявлен целый ряд требований. Торговцев обяжут неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, установленные в Орловской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Они не должны «допускать ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке». Власти потребуют оборудовать каждый елочный базар объявлениями об отказе в обслуживании покупателям, находящимся без средств индивидуальной защиты и не соблюдающим социальную дистанцию. Кроме того, обязательно наличие в торговой точке дезинфицирующих средств, пятидневного запаса масок и перчаток для работников, а также запаса масок для покупателей. Добавим, что победители аукциона получат право осуществлять торговлю не только живыми, но и искусственными елями и соснами.

ИА «Орелград»