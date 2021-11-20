Поставлена точка в деле вандала, сжегшего в Орле дорожную камеру

Орловцу предстоит возместить стоимость уничтоженного прибора фиксации нарушений.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Заводской районный суд города Орла. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений). Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта 2021 года. Суд установил, что у подсудимого имелись штрафы за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные передвижным комплексом видеофиксации нарушений «КРИС».

Этот прибор, принадлежащий казенному учреждению «Орелтранссигнал», был закреплен на опоре ЛЭП на высоте 1,5 метра от уровня земли. Обозленный автовладелец решил его уничтожить. Он хорошо подготовился к этому. Во-первых, вандал действовал под покровом ночи. Во-вторых, все необходимое он принес с собой. Сначала мужчина молотком выбил стекло вандалозащитного сейфа, в который был помещен прибор. Практика показала, что этот сейф не очень-то от вандалов и защищает.

Затем он вложил в образовавшийся проем баллон с монтажной пеной, предварительно его проколов, и сунул внутрь свою куртку. После этого вандал облил прибор бензином, который принес в пластиковой бутылке, и с помощью зажигалки поджег его. Убедившись в том, что прибор полностью охватило пламя, злоумышленник с места преступления скрылся. Факт поджога был подтвержден заключением пожарно-технической экспертизы.

За содеянное суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно. Испытательный срок, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление, составит один год. Также частично были удовлетворены исковые требования «Орелтранссигнала» о взыскании суммы материального ущерба. Учреждение просило взыскать с преступника 588 тысяч рублей, но суд обязал злоумышленника выплатить только 295 тысяч – ровно столько, сколько стоил уничтоженный прибор.

ИА «Орелград»