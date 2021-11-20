Ржавые качели уберут из Орла

Мониторинг детских площадок провели депутаты и чиновники.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, вопрос о техническом состоянии и содержании детских игровых площадок в Орле был поднят на заседании парламентского комитета по муниципальной собственности и землепользованию. Этот вопрос нардепов интересовал еще и потому, что на сентябрьской сессии они одобрили выделение мэрии транша в 300 тысяч рублей на демонтаж аварийного оборудования. На заседании комитета доклад озвучил и.о. главы управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никита Митряев.

Он пояснил, что запланированные на 300 тысяч работы предполагается завершить к 20 декабря. Чиновники уже составили перечень площадок с аварийным оборудованием. Согласно озвученным данным, наибольшее количество «ржавых качелей и лесенок» выявлено в Железнодорожном районе — в 45-ти дворах. Работы по сносу аварийного оборудования также предстоит провести в 17-ти дворах Северного района, 19-ти — Советского района и 22-х – Заводского района.

«Старение оборудования — процесс постоянный, и администрации уже сейчас надо закладывать в бюджет следующего года средства, чтобы эта работа шла планово», — так прокомментировал ситуацию зампред горсовета Владимир Негин.

Напомним, в преддверии начала учебного года активисты Общероссийского народного фронта провели всероссийскую акцию «Безопасный двор», проверив 2,1 тысячи детских и спортивных объектов в 572 городах России. Проверка была проведена и в Орле. В результате треть осмотренных объектов были признаны потенциально опасными. Наиболее распространенными проблемами в ОНФ назвали сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащую арматуру, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор и аварийные деревья.

«Детские площадки – важная составляющая благоустройства как отдельного двора, так и города в целом. Это место, на котором располагается игровое оборудование, способствующее физическому и умственному развитию ребенка, оказывая благоприятное воздействие на его социальную адаптацию», – отметил тогда заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

ИА «Орелград»