Материалы проверки Мценской ДЮСШ переданы в полицию

Правоохранителям предстоит дать правовую оценку выявленным нарушениям.

Информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия обнародовала КСП города Мценска. Проверка затронула муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». Проверяемый период охватил 2019-2020 годы. В результате были выявлены нарушения и недостатки. Как следует из отчета Контрольно-счетной палаты, за проверяемый период сумма неправомерных расходов бюджетных средств по заработной плате составила 3,623 миллиона рублей.

По мнению аудиторов, в школе были превышены ограничения по размеру стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемого на выплату премий и материальной помощи руководящим работникам. Кроме того, КСП считает, что в результате неправомерного применения «коэффициента по количеству мероприятий по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» в 2020 году дополнительные необоснованные расходы бюджета города Мценска на оплату труда директора школы, его заместителей и главбуха составили 787 тысяч рублей.

Обращают на себя внимание и другие «недостатки». Например, аудиторы провели сверку фактически заключенных договоров и списка реальных посетителей бассейна. Оказалось, что за проверяемый период на 194 человек, обратившихся в школу, не были оформлены договоры на посещение бассейна. В КСП считают, что «контроль за оформлением договоров с посетителями бассейна, а также за полным и достоверным отражением в договорах информации об объеме и стоимости услуг» не велся. Между тем, услуга является платной, значит, школа недосчиталась каких-то средств.

Также было проверено наличие приобретенных материальных ценностей. Установлено, что основная их часть (мячи баскетбольные и набивные, футбольные бутсы и щитки, перчатки вратаря, утяжелители для ног и для рук, майки и шорты, эспандеры и насосы для накачивания мячей) до момента проверки не использовалась. «Учреждение не обеспечило эффективность использования бюджетных средств, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в сумме 114,909 тысячи рублей», — отмечено в отчете. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена не только главе города Мценска и Мценскому городскому Совету народных депутатов, но и в МО МВД России «Мценский».

ИА «Орелград»