Орловцы внесли в социальные фонды более 10 миллиардов рублей

Объемы сборов социальных взносов подсчитали областные налоговики.

В Орле поступления страховых взносов превысили уровень прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Напомним, именно налоговые органы являются администраторами по сбору таких взносов. Речь идет о ежемесячных платежах в Пенсионный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).

Согласно приведенной статистике, в Орле за 10 месяцев 2021 года поступления доходов во внебюджетные фонды превысили 10,4 миллиарда рублей. Результат прошлого года на текущий момент превзойден на 778,5 миллиона рублей, или на 8 процентов. В управлении ФНС отмечают, что положительная динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сложилась в разрезе всех трех фондов.

«В Пенсионный фонд РФ перечислено свыше 7,6 миллиарда рублей страховых взносов с ростом по сравнению с прошлым годом на 572,4 миллиона рублей, или на 8,1 процента, — сообщает областная налоговая служба. — По страховым взносам в Федеральный ФОМС поступления увеличились на 169,6 миллиона рублей, или на 9,9 процента, и составили почти 1,9 миллиарда. По страховым взносам в ФСС рост составил 36,4 миллиона рублей, или 4,3 процента, а общая сумма поступлений достигла 889,1 миллиона рублей».

ИА «Орелград»