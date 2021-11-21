В Орле пресекли торговлю поддельным Dolce & Gabbana

Суд решил вопрос о наказании виновного торговца.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел административные материалы, составленные сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя. Перед судом был поставлен вопрос о привлечении бизнес-леди к административной ответственности. Кстати, сама предпринимательница факт правонарушения признала, но просила при этом наказать ее либо минимально возможным штрафом, либо предупреждением.

Из материалов дела следует, что в июле 2021 года в торговой точке, принадлежащей ИП, прошла проверка. Орловчанка специализируется на торговле женской одеждой. Эксперт отдела защиты прав потребителей провел административное расследование в этом шоу-руме. Кстати, магазин находится в Орле. В ходе визуального осмотра помещения был установлен факт реализации товаров с незаконным использованием товарных знаков Dolce&Gabbana, Chanel и Adidas. В частности, в реализации находился костюм якобы производства Dolce&Gabbana. Продавался он всего за 1000 рублей, а такую цену для всемирно известного бренда трудно даже представить.

По такой же цене продавался в магазине костюм под маркой Adidas, а толстовки якобы от Chanel предлагались орловцам всего по 900 рублей за штуку. В ходе проверки указанные товары были арестованы. Затем из Орла были сделаны запросы в офисы компаний, являющихся правообладателями указанных брендов. Было установлено, что ИП с ними каких-либо соглашений не заключала, то есть незаконно использовала чужие товарные знаки. Суд признал ее виновной и наказал предупреждением. Контрафактный товар арбитраж постановил конфисковать и уничтожить.

ИА «Орелград»