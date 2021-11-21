В Орле сменился «хозяин» всего муниципального жилья

«Управление коммунальным хозяйством» уступит жилищные полномочия.

Мэр города Орла Юрий Парахин издал постановление о наймодателе муниципального жилищного фонда. Эти функции администрация областного центра передала недавно созданному муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла». Собственно говоря, для этого оно и создавалось, причем идея была одобрена городским парламентом. Указанная организация отныне будет выступать наймодателем от имени собственника муниципального жилищного фонда. Собственником, напомним, является муниципалитет.

Речь идет о тех квартирах, которые принадлежат мэрии. Горожане проживают в них по договорам социального найма и ежемесячно вносят определенную плату в казну. Жилуправление наделено полномочиями на заключение, изменение и расторжение договоров социального найма, ведение внутреннего учета муниципального жилищного фонда, а также сбор и перечисление в бюджет Орла платы за наем этих квартир.

Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Юрий Парахин приказал передать по акту МКУ «Жилищное управление города Орла» все заключенные ранее договоры социального найма муниципального жилья. Напомним, что к работе с этим жильем неоднократно возникали серьезные претензии. Например, летом был обнародован отчет городской Контрольно-счетной палаты, которая провела проверку.

Из него следовало, что МКУ «УКХ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных квартирах. Кредиторская задолженность по плате за наем с 1 июля 2016 года по 1 января 2021 года увеличилась в 2,7 раза и составила 22,8 миллиона рублей. Количество должников за это время увеличилось в 1,8 раза, или на 936 нанимателей, и составило в текущем году 2099 человек.

«Длительное бездействие ответственных должностных лиц МКУ «УКХ» по взысканию задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений приводит к списанию указанной задолженности в связи с истечением срока исковой давности», — заявила КСП и добавила, что указанные 22,8 миллиона рублей — это ущерб, причиненный бюджету города Орла. Также было отмечено, что в городе не производится своевременное списание снесенных аварийных домов, а также приватизированных квартир, из-за чего реестр муниципального имущества оказался недостоверным.

«Значительная часть свободных от проживания муниципальных квартир находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, вследствие чего они непригодны для проживания, — писала летом КСП. — МКУ «УКХ» не обеспечило надлежащее санитарное и техническое содержание свободных муниципальных жилых помещений, их сохранность и использование по назначению».

ИА «Орелград»