Жителя Орловской области лишили прав на 4 года

Еще полтора года он проведет в колонии, если будет плохо себя вести на свободе.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, рассмотрено очередное уголовное дело в отношении водителя, повторно попавшегося на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что данный гражданин ранее уже имел судимость за совершение аналогичного преступления. Как уточнили в суде, предыдущий приговор местный житель схлопотал в сентябре 2019 года. Он был осужден по уголовной статье 264.1 УК РФ, то есть уже тогда его признали виновным в повторной «пьяной езде».

Таким образом, в его действиях усматривается своего рода рецидив. Он вновь был задержан сотрудниками полиции в августе этого года. Мужчина управлял автомобилем в ночное время. Он был нетрезв, следовательно, представлял собой реальную угрозу и для себя самого, и для других участников дорожного движения. Он был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Верховскому району. Факт алкогольного опьянения водителя был подтвержден.

Свою вину он признал в полном объеме, поэтому уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Водителю назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года. Отметим, что наказание в виде лишения свободы суд определил как условное. Осужденному установлен испытательный срок в 1 год, в течение которого он своим поведением должен доказать исправление. В противном случае осужденный в любой момент может быть отправлен за решетку. Добавим, что приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»