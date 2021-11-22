Максим Барбашов сменил Юрия Тарасова на посту Главы Железнодорожного района

Ранее он был главой Платоновского сельского поселения Орловского района.

Максим Барбашов стал новым Главой Железнодорожного района. На этом посту он сменил Юрия Тарасова. Соответствующее распоряжение было сегодня подписано мэром Орла Юрием Парахиным.

«Максим Вячеславович Барбашов родился 26 мая 1986 года в д. Овсянниково Платоновского сельского поселения Орловского района.

Имеет высшее образование: в 2008 году окончил Орловский государственный аграрный университет по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Кандидат сельскохозяйственных наук.

В марте 2011 года Максим Вячеславович Барбашов избран депутатом Орловского районного Совета народных депутатов, возглавлял комитет по социальным вопросам, делам молодёжи и связям с общественными объединениями. С 2013 года трудился менеджером по работе с молодёжью, физической культуре и спорту администрации Платоновского сельского поселения.

В 2014 году избран главой Платоновского сельского поселения Орловского района, в 2019 году – переизбран. С 2016 по 2021 годы также являлся депутатом Орловского районного Совета народных депутатов», — рассказала пресс-служба городской администрации.

Напомним, действующий орловский градоначальник Юрий Парахин ранее возглавлял Орловский район.

ИА «Орелград»