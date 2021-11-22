Максим Спиридонов стал депутатом орловского облсовета от КПРФ

22.11.2021 | 15:30 Новости, Политика

Ему достался мандат Татьяны Лавуновой, которая стала помощником сенатора Иконникова.

Максим Спиридонов получил депутатский мандат, который стал вакантным после ухода Татьяны Лавуновой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба облсовета.

Татьяна Лавунова по собственному желанию сложила полномочия депутата и стала помощником Василия Иконникова, сенатора Совета Федерации от Орловской области. Поскольку депутат была прошла в облсовет по партийному списку КПРФ, то коммунистам предстояло найти ей замену.

В соответствии с решением Бюро Орловского КПРФ, вакантное место досталось Максиму Спиридонову, который участвовал в выборах на одном из одномандатных округов, но проиграл Евгению Косогову из «Справедливой России».

ИА «Орелград»

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