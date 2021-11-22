Максим Спиридонов стал депутатом орловского облсовета от КПРФ

Ему достался мандат Татьяны Лавуновой, которая стала помощником сенатора Иконникова.

Максим Спиридонов получил депутатский мандат, который стал вакантным после ухода Татьяны Лавуновой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба облсовета.

Татьяна Лавунова по собственному желанию сложила полномочия депутата и стала помощником Василия Иконникова, сенатора Совета Федерации от Орловской области. Поскольку депутат была прошла в облсовет по партийному списку КПРФ, то коммунистам предстояло найти ей замену.

В соответствии с решением Бюро Орловского КПРФ, вакантное место досталось Максиму Спиридонову, который участвовал в выборах на одном из одномандатных округов, но проиграл Евгению Косогову из «Справедливой России».

ИА «Орелград»