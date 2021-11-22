Ночью в Орле обнаружено тело женщины, погибшей при пожаре

Сгорели жилой деревянный дом, хозпостройка и гараж.

Сегодня ночью было обнаружено тело женщины, которая погибла при пожаре в деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре поступила вчера в 23.55. Горел жилой деревянный дом на улице Смоленской. Приехав на место, спасатели увидели, что горят дом и хозпостройка. Рядом располагался еще один жилой дом, на который могло распространится пламя.

Соседний дом удалось спасти, но на месте возгорания сгорели дом, хозпостройка и гараж. В 01.42 на месте пожара было обнаружено тело 59-летней женщины. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

ИА «Орелград»