Ночью в Орле обнаружено тело женщины, погибшей при пожаре

22.11.2021 | 11:40 Новости, Происшествия

Сгорели жилой деревянный дом, хозпостройка и гараж.

Сегодня ночью было обнаружено тело женщины, которая погибла при пожаре в деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре поступила вчера в 23.55. Горел жилой деревянный дом на улице Смоленской. Приехав на место, спасатели увидели, что горят дом и хозпостройка. Рядом располагался еще один жилой дом, на который могло распространится пламя.

Соседний дом удалось спасти, но на месте возгорания сгорели дом, хозпостройка и гараж. В 01.42 на месте пожара было обнаружено тело 59-летней женщины. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

ИА «Орелград»

 

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