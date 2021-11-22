Облздрав Залогина вновь попался на незаконном отказе в лицензии

Восстанавливать свои права по суду пришлось частной клинике.

В Орле областной арбитражный суд вынес решение по делу «Клиники «Альтаир» против департамента здравоохранения Орловской области. В качестве третьего лица суду пришлось привлечь даже Министерство здравоохранения РФ. Клиника просила признать недействительным приказ, изданный в апреле 2021 года. Этим документом ей было отказано в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Клиника просила переоформить лицензию на такие виды медицинской деятельности, как оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, в том числе в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии. Представитель департамента исковые требования не признал.

Как следует из материалов дела, с заявлением о переоформлении лицензии клиника обратилась в департамент в марте текущего года. В ответ на это глава облздрава издал приказ о проведении внеплановой документарной и выездной проверки истца «с целью установления возможности выполнения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности». Согласно акту от 27 апреля 2021 года, в ходе проверки были выявлены нарушения. Например, клиника не представила проверяющим документы врача-анестезиолога-реаниматолога.

Департамент здравоохранения Орловской области посчитал, что соискатель лицензии не соответствует лицензионным требованиям, в связи с чем было отказано в переоформлении лицензии. При выяснении обстоятельств дела орловский арбитраж направил запросы в Минздрав РФ. С учетом полученных ответов отказ облздрава был признан неправомерным и недействительным. Арбитраж обязал департамент переоформить клинике лицензию.

Отметим, что обстоятельства этого дела как две капли воды похожи на действия того же департамента здравоохранения под руководством Ивана Залогина, за которые на него было заведено уголовное дело. Недавно оно было передано в суд. Напомним, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, осенью 2020 года в департамент с заявлением о переоформлении лицензии обратилось ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга». После этого Залогин поручил подчиненным провести внеплановую проверку, в ходе которой, как и в описанном случае, были выявлены нарушения.

Диализному центру было отказано, однако он оспорил действия Залогина и его подчиненных в арбитражном суде. Как и в нашем случае, тогда суд признал отказ департамента незаконным и обязал его переоформить лицензию. А следующим шагом стало возбуждение уголовного дела на главу департамента. Посмотрим, как будут развиваться события в данном случае. Кстати, Залогин был задержан 20 апреля 2021 года, то есть события с «Клиникой «Альтаир» также происходили во времена его руководства облздравом.

ИА «Орелград»