Свидание вслепую: что это такое и почему стоит попробовать

Свидания вслепую – современный способ знакомств. Если вы ищете вторую половинку или просто хотите получить новые эмоции, обязательно запишитесь на подобное мероприятие. Конечно, гарантий нет, но почему бы не попробовать. Некоторые пары познакомились именно на таких спид-митингах. Подробнее о свиданиях вслепую – что это значит, кому будет интересно, как проводится – читайте в обзоре.

Суть встреч

Свидание вслепую это встреча двух людей, которые раньше не пересекались – не знакомы лично и даже не видели фото. Организацией занимаются как общие друзья, знакомые, так и специализированные агентства.

У свиданий вслепую много преимуществ:

Возможность оценки потенциального партнера со стороны

Организаторы или просто общие друзья оценивают все кандидатуры и делают соответствующие выводы, подбирают людей. Плюс участников много, что дает вам определенную свободу действий.

Победа над комплексами

Неуверенность в себе, закомплексованность мешают знакомиться. Если вы боитесь отказов, не умеете завязывать новые знакомства, слепое свидание – то, что нужно. Второй участник пришел за тем же, что и вы, настроен на коммуникацию. Вам остается внимательно слушать, смотреть, делать выводы.

Отсутствие рисков

Как устроено свидание вслепую – набирается нужное число участников, назначаются место и время встречи. Все проходит организованно, в людном месте. Вы не рискуете, как при знакомствах на специализированных сайтах, в приложениях. И все без обид – прийти на спид-митинг это еще ничего не значит.

Яркие впечатления

Если в будущем у вас с новым знакомым сложится пара, будет что вспомнить. Яркая встреча, романтика – все, как в кино.

Также у формата есть свои недостатки. Возможно, кандидатуры на спид-митинге не понравятся вообще – по характеру или внешности. Даже если кто-то приглянется, не факт, что выбор будет взаимным. Участники рассказывают о себе мало, быстро и не всегда правду. Заранее узнать, врут вам или нет, нельзя. Старайтесь не искажать информацию сами – если общение продолжится в будущем, обман все равно всплывет.

Когда просматриваете фото собеседников до встречи, не полагайтесь на снимки на 100%. Есть масса способов улучшить свою внешность, иногда разница между ожиданием и реальностью большая. Избегайте хамства, нелицеприятных высказываний в адрес новых знакомых.

И если потенциальные минусы перевесят плюсы – лучше сразу отказаться от мероприятия. Тем более, альтернативных вариантов можно найти в избытке. Достаточно пройти простейшую регистрацию на RusDate и получить доступ к тысячам анкет. Здесь даже знакомства для брака выведены на высочайший уровень. Не говоря уже про обычные.

Почему вам стоит попробовать

Первое свидание вслепую – это всегда волнительно, ново и непонятно. Не беспокойтесь – такой формат встреч пользуется высоким спросом давно и в разных странах. Он поможет по-новому посмотреть на других людей, узнать больше о себе. Драйв, романтика, новые ощущения, нежные прикосновения – вас ждут самые разные эмоции. Итог вечера заранее не предугадать, но некоторые люди успешно находят пару для романтических встреч, вторую половинку или новых друзей.

На вечере быстрых свиданий создаются все условия для выхода за рамки привычной тактики построения отношений. Вы можете закрыть глаза и открыть сердце или действовать любым другим образом по наитию. Участники часто делятся эмоциями после таких встреч, говорят, что испытали предвкушение, радость, любопытство, удивление, умиротворение, любовь, интерес, расслабленность, трепет, веселье, благодарность, восторг, вдохновение. Хотите так тоже? Просто узнайте расписание предстоящих быстрых свиданий, покупайте билет и приходите.

Спид-митинг станет вечером, который подарит вам массу новых, ярких, интересных эмоций. Кто-то посещает свидания вслепую регулярно, другие люди разово ради интереса. Выбор за вами. Если хотите попробовать, узнавайте, какие условия доступны в вашем городе и вперед, за новыми впечатлениями!