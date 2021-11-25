Мэрия Орла запросила 6 миллионов рублей на Новый год

Деньги потребовались чиновникам на украшение города к празднику.

Администрация города Орла внесла на рассмотрение в горсовет проект поправок в бюджет областной столицы на 2021 год. Мэрия предлагает внести изменения в основные параметры, в частности увеличить доходную часть на 150 миллионов рублей – эти средства Орел получит от области в виде дотации на сбалансированность своего бюджета. Указанные 150 миллионов мэрия уже предварительно распределила по разным расходным статьям, но утвердить траты должен горсовет.

Как следует из пояснительной записки к проекту, 86 миллионов рублей планируется направить на оказание финансовой помощи МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», которое терпит настоящее финансовое бедствие. На мероприятия по благоустройству города администрация планирует потратить чуть более 9 миллионов рублей. Из них на содержание и уборку парков и скверов в декабре текущего года предполагается выделить 3,027 миллиона. А оставшиеся 6 миллионов рублей мэрия планирует потратить на украшение города к Новому году. Если горсовет одобрит эту идею, средства будут потрачены по линии городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

Почти 2 миллиона рублей чиновники просят на обслуживание 11 котельных, находящихся в муниципальной казне. Еще около 40,2 миллиона рублей планируется потратить на исполнение судебных решений по различным искам к чиновникам и предписаний надзорных органов «в целях разблокировки (недопущения блокировки) счетов администрации города Орла, УМИЗ, МКУ «УКХ», управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства)».

ИА «Орелград»