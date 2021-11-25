На техобследование орловского «Титаника» выделили 4,2 миллионов рублей

Необходимо оценить техническое состояние оснований и фундаментов.

Власти региона направили 4,2 миллиона рублей на проведение технического обследования строительных конструкций многопрофильного медицинского центра.

«Обследование проводится в целях реализации задач по определению характеристик материалов железобетонных и металлических конструкций, технического состояния оснований и фундаментов, проверке соответствия расчетной схемы фактическому состоянию», — сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, после визита в Орел премьер-министра Михаила Мишустина долгострой в центре города сдвинулся с мертвой точки. Федеральный центр готов выделить средства для скорейшего окончания строительных работ.

Ожидается, что «Титаник» достроят в течение трех лет. Окончание строительства обойдется в 3,16 млрд рублей.

ИА «Орелград»