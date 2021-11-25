На техобследование орловского «Титаника» выделили 4,2 миллионов рублей

Необходимо оценить техническое состояние оснований и фундаментов.
Власти региона направили 4,2 миллиона рублей на проведение технического обследования строительных конструкций многопрофильного медицинского центра.
«Обследование проводится в целях реализации задач по определению характеристик материалов железобетонных и металлических конструкций, технического состояния оснований и фундаментов, проверке соответствия расчетной схемы фактическому состоянию», — сообщает пресс-служба губернатора.
Напомним, после визита в Орел премьер-министра Михаила Мишустина долгострой в центре города сдвинулся с мертвой точки. Федеральный центр готов выделить средства для скорейшего окончания строительных работ.
Ожидается, что «Титаник» достроят в течение трех лет. Окончание строительства обойдется в 3,16 млрд рублей.
ИА «Орелград»