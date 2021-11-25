Жители Орла с достаточным количеством антител получат QR-код

25.11.2021 | 12:56 Медицина, Новости, Общество

Начиная с 1 декабря нужно будет обратиться в любое медучреждение и сделать тест на антитела.

Жители Орловской области с достаточным количеством антител смогут получить QR-код. Об этом сообщил губернатор Клычков в прямом эфире соцсетей.

«Принято важное решение – с 1 декабря 2021 года те, кто имеет высокий уровень антител, но не обращался во время болезни в медицинские учреждения и, соответственно, не делал ПЦР-тест, тоже смогут получить QR-код», — рассказал Андрей Клычков.

Отмечается, что этот QR-код будет признан исключительно на территории Орловской области. Для его получение будет нужно начиная с 1 декабря обратится в любое из медучреждение и сделать тест на определение количества антител.

Сегодня на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса обсудят механизм получения QR-кода и порядок расчета достаточного уровня антител, которые будут закреплены законодательно и опубликованы на Портале Орловской области.

ИА «Орелград»

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