Орловчанка не смогла отсудить квартиру у своей матери

В суд на мать женщина подала из-за плохих отношений с супругом.

В Орле суду пришлось разбираться в непростых перипетиях семейной жизни. Сделано это было в ходе рассмотрения иска местной жительницы, которая предъявила претензии собственной матери. Как пояснили в пресс-службе Северного районного суда, жительница Орла просила о признании права собственности на 2/3 доли в трехкомнатной квартире. В обоснование иска указала, что ранее она договорилась с матерью о приобретении указанной квартиры в общую собственность для совместного проживания.

«Однако в период, относящийся к приобретению спорной квартиры, у истца сложились напряженные отношения с супругом, в связи с чем по договору купли-продажи спорная квартира была приобретена на имя ее матери, — говорится в сообщении суда. — Из материалов дела следовало, что для приобретения квартиры были использованы принадлежащие истцу средства».

Кроме того, на покупку была потрачена выручка от продажи предыдущей семейной квартиры, двух земельных участков и жилого дома, причем изрядная часть этого имущества принадлежала матери истца. Орловчанка все тщательно подсчитала и решила, что большая часть «трешки» должна принадлежать лично ей. Однако суд ей отказал, отметив, что письменное соглашение о приобретении спорной квартиры в общую долевую собственность сторонами не заключалось.

«Наличие или отсутствие предварительных устных договоренностей, использование личных денежных средств истца, а также денежных средств, вырученных от продажи общего имущества, при наличии единоличного собственника квартиры, не имеют правового значения для разрешения настоящего спора, поскольку не порождают последствий связанных с возникновением общей долевой собственности», — так объяснили принятое решение в суде. Проигравшая процесс женщина подала апелляционную, а затем и кассационную жалобы, но проиграла и в вышестоящих инстанциях.

ИА «Орелград»