Горсовет Орла раскроет тайны муниципального жилья

В этом депутатам помогут аудиторы городской Контрольно-счетной палаты.

Вопрос об использовании и содержании муниципального жилищного фонда был поднят депутатами горсовета на заседании профильного комитета. Как уточнили в пресс-службе городского парламента, изначально нардепы обсуждали бюджет. Среди прочего возник вопрос о дополнительных источниках пополнения довольно скудной муниципальной казны. Здесь-то парламентарии и напомнили о муниципальных квартирах, которые сдаются гражданам по договорам социального найма. Плата за такое жилье должна ежемесячно перечисляться в бюджет. Однако недавняя проверка показала, что сотни нанимателей за квартиры не платят, а их долги, видимо, просто списываются как безнадежные к взысканию.

«Участвовавшая в работе комитета председатель КСП Татьяна Успенская напомнила депутатам о проведенной в первом квартале этого года проверке эффективности этой работы, — сообщает пресс-служба Орловского горсовета. — Тогда контрольно-счетная палата выявила необоснованные списания платы за наем муниципальных жилых помещений и другие нарушения. В результате депутаты решили более подробно изучить вопрос работы управления коммунального хозяйства с долгами за муниципальные квартиры в декабре текущего года».

Как писал «Орелград», в ближайшее время все полномочия в данной сфере будут переданы вновь созданному муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла». Постановление об этом подписал мэр Юрий Парахин. До сих пор жилищными вопросами ведало МКУ «УКХ г. Орла», которому на парламентском комитете здорово досталось. В защиту учреждения можно сказать, что у него хватает и других функций, а штат сотрудников так мал, что они физически не могут отслеживать все договоры социального найма жилья. Впрочем, о решении такой проблемы должны думать, прежде всего, власти города, а МКУ – всего лишь исполнитель.

Что касается проверки КСП, то мы уже не раз освещали ее результаты. Главный вывод, который сделали тогда аудиторы: «МКУ «УКХ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных жилых помещениях, а также о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».

Было установлено, что учреждение не вело в полном объеме работу по взысканию задолженности по платежам в бюджет, начислению и взысканию пеней. В проверяемом периоде наниматели не оплачивали или несвоевременно оплачивали плату за наем по шесть и более месяцев. Задолженность по плате за последние пять лет увеличилась в 2,7 раза, или на 14,5 миллиона рублей. Количество должников увеличилось в 1,8 раза и достигло 2099 человек.

ИА «Орелград»