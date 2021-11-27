Орловский суд оценил важность оригинала договора на кредитку

В Орле рассудили спор банка и недобросовестного заемщика.

Подробности рассмотрения любопытного гражданского дела сообщила пресс-служба Северного районного суда города Орла. Иск подал один из банков, который просил о взыскании задолженности с местного жителя по кредитному договору. Вокруг договора и крутился основной спор. Банк в иске указал, что ранее он выдал ответчику кредитную карту, соответственно был заключен договор на ее выпуск и обслуживание, открытие счета для учета операций с использованием этой карты и предоставление возобновляемой кредитной линии.

Речь идет о так называемом эмиссионном контракте с кредитным лимитом. Ставка за пользование кредитом была установлена в размере 23,9 процента годовых. Кроме того, ответчику был открыт счет для отражения операций, проводимых с использованием карты. По версии банка, клиент повел себя недобросовестно, так как надлежащим образом не исполнял взятые на себя обязательства. В частности, не всегда в срок и в требуемом объеме вносил обязательные платежи. В результате у клиента образовалась задолженность перед банком.

Изучая обстоятельства дела, суд первой инстанции установил, что клиент был ознакомлен под роспись со всем условиями оформления кредитки. Но ответчик иск не признал на том основании, что к исковому заявлению не были приложены оригиналы кредитного договора, условий предоставления потребительских кредитов, графика платежей, эмиссионного контракта, а также документов, подтверждающих предоставление денежных средств. Иными словами, ответчик заявил об отсутствии у банка доказательств.

Однако сначала суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд согласились с позицией финансовой организации. Они посчитали, что ответчик, подписав заявление на получение кредитной карты, выразил согласие на заключение договора. Тем самым он подтвердил, что действует свободно, без какого-либо принуждения, понимает значение своих действий и желает наступления правовых последствий, связанных с подписанием договора. Поскольку банк исполнил свои обязательства по договору полностью, а ответчик – нет, иск был удовлетворен. Клиенту придется возвращать кредит.

Относительно необходимости предоставления банком оригиналов документов суд указал следующее: поскольку документы, необходимые для установления юридически значимых обстоятельств, были предоставлены суду в виде надлежащим образом заверенных копий, то оснований не доверять изложенным в них сведениям не имеется, как не нужно в этом случае истребование оригиналов у истца.

ИА «Орелград»