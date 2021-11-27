Под Орлом ярмарку устроят возле входа на кладбище

Власти Мценска утвердили план работы ярмарок на 2022 год.

В будущем году в орловском райцентре Мценск будут работать более 20-ти различных ярмарок. Соответствующий план утвердила администрация города. Примерно половина из этих площадок будет задействована на регулярной основе. Это будет рутинная продажа продовольственных и непродовольственных товаров. Да и названия таких ярмарок оригинальностью не отличаются – в городе организуют сразу несколько одноименных сезонных ярмарок «Осенняя», «Зимняя», «Летняя» и «Весенняя». Однако часть торговых площадок будут носить тематический характер.

Ближайшая из них по времени посвящена празднованию 8 Марта. Это будет специализированная разовая ярмарка, на которой местные власти разрешат торговать живыми цветами и кондитерскими изделиями, конфетами и тортами, прежде всего. Она продлится с 3 по 8 марта 2022 года и будет организована на улице Тургенева – на площадке, прилегающей к ярмарке Мценского РАЙПО. Сразу две временные площадки в Мценске создадут к празднованию Пасхи. Одна из них будет работать с 16 по 24 апреля на территории, прилегающей к центральному входу на городское кладбище. Торговать на ней разрешат только искусственными цветами.

Купить куличи и другие пасхальные изделия горожане и гости Мценска смогут на тематической ярмарке «Пасхальный кулич», которая будет работать с 21 по 24 апреля, причем под нее организаторы отведут несколько площадок. Что касается городского кладбища, то возле входа на него с 30 апреля по 3 мая будет работать тематическая ярмарка «Радоница», а с 9 по 12 июня — тематическая ярмарка «Троица». На них также будет разрешено торговать только искусственными цветами.

ИА «Орелград»