Программа капремонта в Орле оказалась сорвана?

В Орле КСП проверила работу регионального фонда капремонта.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверки выполнения областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Соответственно, объектом проверки стал «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на территории Орловской области» (РФКР). Общий объем проверенных средств составил 1,06 миллиарда рублей. Из них средства областного бюджета составили всего 33,652 миллиона рублей, но это не должно вводить в заблуждение – большая часть средств в фонд поступает за счет взносов на капремонт, которые платят собственники жилья.

В ходе проверки были установлены нарушения требований Жилищного кодекса РФ и постановления правительства Орловской области в части формирования на 2020 год краткосрочного плана реализации областной адресной программы. Так, КСП сообщает, что 27 МКД были включены в план без учета сроков проведения комплексного капитального ремонта, определенных региональной программой. Кроме того, были перенесены на более поздние даты сроки капремонта 51 дома, а также допущено дублирование 15 МКД в двух приложениях к краткосрочному плану.

«В целом в 2020 году были завершены работы по капитальному ремонту в 241 МКД, что составляет 60 процентов от целевого показателя (402 МКД), утвержденного на 2020 год краткосрочным планом, — говорится в сообщении КСП. — По состоянию на 1 июня 2021 года целевые показатели краткосрочного плана на 2020 год так и не были достигнуты, из 402 МКД завершены работы в 276, что составляет 68,7 процента плановых показателей».

Материалы проверки направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»