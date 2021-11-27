Стало известно, как в Орле выберут «молодые лица»

В городе набирает ход традиционный конкурс для лучших молодых специалистов.

В Орле набирает ход конкурс «Молодые лица — 2021». Напомним, 15 ноября стартовал прием заявок на участие в нем. Подать заявки могут орловцы в возрасте от 18 до 35 лет: работающая и обучающаяся молодежь, представители и лидеры молодежных, в том числе студенческих, детских и других организаций и объединений. По условиям, претенденты должны постоянно проживать и вести свою деятельность на территории Орла. Прием заявок продлится до 15 декабря 2021 года. В этом году конкурс проводится по 11 номинациям. Победителям в каждой номинации вручат по букету цветов и денежное поощрение в размере 5747 рублей.

Стало известно, кто и как будет подводить итоги конкурса. Победителей конкурса определит специально созданная комиссия, которую возглавила Ирина Проваленкова, первый заместитель мэра города Орла. В состав комиссии вошли еще 18 человек, в том числе представители общественных объединений. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при присутствии не менее половины от ее состава. Для определения победителей предусмотрен ряд критериев.

Так, члены комиссии при выставлении конкурсных баллов будут учитывать наличие у участника званий, наград или поощрений. Будет принята во внимание социальная значимость его деятельности, участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсах, выставках и фестивалях. Кроме того, важную роль должна сыграть «положительная динамика достижений за последние два года». Комиссия также учтет наличие публикаций в средствах массовой информации о достижениях кандидата за последние два года, наличие рекомендательных писем и презентабельность заявки.

«Индивидуальные характеристики конкурсантов и их оценка на основе достигнутых результатов будут рассматриваться в комплексе», — обещают организаторы. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов. При равном количестве голосов право решающего голоса предоставляется председателю конкурсной комиссии, то есть Ирине Проваленковой.

Напомним, что в этом году предусмотрены следующие номинации: «Дом тепла и доброты» (для многодетных молодых семей), «Виртуоз спортивного дела» и «Навстречу Олимпу» (для спортсменов), «Доброе сердце» (для молодежных объединений в области социальной сферы), «Хранители времени» (для патриотических организаций), «Свет знаний» (для молодых ученых), «Творец» (для творческих людей), «Молодой предприниматель», «По стопам Гиппократа» (для медработников), «Альма-матер» (для учеников-исследователей) и «Сила духа».

ИА «Орелград»