В Орловской области пассажир поезда обворовал проводника

Преступление было совершено непосредственно в пути следования поезда.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес постановление по уголовному делу о хищении чужого имущества. Оно было возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ в отношении гражданина, который ранее судимостей не имел. Органом предварительного следствия он обвинялся в совершении умышленного преступления против собственности, которое произошло минувшим летом. Из материалов дела следует, что молодой человек в тот день был пассажиром поезда, который следовал по территории Орловской области.

Когда состав проходил по территории Глазуновского района, пассажир тайком проник в купе проводника. Сама проводница в это время в своем купе отсутствовала, она отлучилась по работе. Женщина оставила на столике свой мобильный телефон, который был похищен злоумышленником. Найти преступника по «горячим следам» не удалось. Он благополучно сошел на станции и скрылся вместе с похищенным мобильником.

Однако затем сотрудники полиции восстановили картину происшествия и постепенно вышли на злоумышленника. Он не только сразу полностью признал свою вину, но и постарался сделать все, чтобы избежать уголовного наказания. Так, преступник принес извинения потерпевшей и возместил ей причиненный ущерб. В конце концов, он уговорил проводницу простить его. Сама она в суд не явилась, но подала ходатайство и попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Суд эту просьбу выполнил.

ИА «Орелград»