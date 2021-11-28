Троллейбусы в Орле отправят вслед за речными трамвайчиками

Депутаты изучили возможность полного отказа Орла от троллейбусов.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, очередное обсуждение ситуации на муниципальном «Трамвайно-троллейбусном предприятии» прошло на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства. Напомним, МУП «ТТП» находится в кризисной ситуации. У предприятия накопились многомиллионные долги перед энергетиками, которые регулярно подают иски в суд. Дело дошло даже до заявления о банкротстве МУПа, на пока его рассмотрение отложено. С октября городской парламент держит ситуацию на особом контроле.

На очередном заседании руководитель МУП «ТТП» Юрий Чемеров сообщил, что ожидаемая бюджетная субсидия поможет на ближайшее время снять проблему задолженности перед энергетиками и двумя компаниями, предоставившими автобусы в лизинг. Благодаря этому кредиторы могут отозвать иски из судов. Кроме того, предприятие планирует нарастить выручку, но для этого, возможно, придется пойти на непопулярные шаги.

«Как один из вариантов рассматривается отказ от троллейбуса, — уточнили в пресс-службе горсовета. — Расширяемые муниципальным предприятием автобусные перевозки позволяют компенсировать такую потерю. «Надо людям объяснять, что 21 миллион убытка в месяц не оставляет предприятию шансов сохранить троллейбусы», — прокомментировал депутат Юрий Грачев».

В очередной раз было указано, что МУП «ТТП» лишилось значительной части выручки из-за закрытия движения по Красному мосту. Последний находится в стадии реконструкции, и когда она завершится, можно только предполагать. Напомним, предыдущий подрядчик оскандалился – не отработал даже выплаченный ему аванс, в результате чего было заведено уголовное дело о хищении 170 миллионов рублей. Впрочем, даже открытие моста может не уберечь троллейбусы. В этом случае они отправятся туда же, куда ранее предприятие отправило некогда популярные речные трамвайчики – в небытие. А ведь они были визитной карточкой города.

По результатам обсуждения депутаты дали МУП «ТТП» рекомендации, в том числе совет «провести детальный анализ транспортных возможностей предприятия и обеспечить максимально возможный выход на линию с целью исполнения контрактных обязательств и увеличения выручки». Также МУПу советуют «принять все возможные меры для обеспечения поддержания работоспособности предприятия, включая оптимизацию расходов, усиления контроля за собираемостью платы за проезд и использованием этих средств». В качестве одного из вариантов выхода из кризиса предлагается даже обращение за помощью к областным властям – расчет в данном случае делается на компенсацию из регионального бюджета затрат на перевозку пассажиров-льготников.

ИА «Орелград»