План спасения орловского ТТП будет готов к Новому Году

Предприятию рекомендовали меньше возить безбилетников и больше торговать рекламой.

Пошаговый план для увеличения выручки ТТП должен быть разработан до 1 января 2022 года. Такое решение было принято на сегодняшнем аппаратном совещании областной администрации.

Заниматься разработкой плана будет руководство ТТП в сотрудничестве с мэрией и областным департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

«Руководству МУП ТТП поручено провести ряд мероприятий по выводу предприятия из сложившейся ситуации. В частности, необходимо выделить автобусные перевозки в отдельную структуру с одновременной автоматизацией процессов службы движения, что позволит минимизировать простои, повысить эффективность выпуска транспорта на линию, оптимизировать штат диспетчеров, уменьшить фонд оплаты труда. Также речь идет об усилении контроля работы водителей, оснащении транспорта датчиками учета пассажиропотока с целью повышения финансовой дисциплины, увеличении сбора выручки и контроля пассажиропотока. Кроме того, увеличить доход предприятия можно от неосновной деятельности, в том числе от привлечения клиентов для размещения рекламы, размещения на опорах контактной сети линий связи, выполнения подрядных работ», — сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее сообщалось, что предприятие получит 86 миллионов рублей на погашение текущих задолженностей.

ИА «Орелград»