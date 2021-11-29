В Орле обсудили электронные больничные и итоги работы Фонда социального страхования (видео)

С нового года все работодатели будут использовать только электронные больничные.

26 ноября в Орле прошел круглый стол, участие в котором приняли руководители и специалисты Орловского территориального управление Фонда социального страхования, работодатели, представители профсоюзов, медицинского сообщества и орловских СМИ.

В ходе мероприятия, организованного изданием «Комсомольская Правда — Орел», участники подвели итоги деятельности Фонда социального страхования в период пандемии, поговорили о новых подходах к финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и обсудили проактивные сервисы ФСС.

«Безусловно, пандемия внесла корректировки во многие направления деятельности Фонда», — сразу отметил управляющий ГУ Орловского РО Фонда социального страхования Олег Ревякин. Так, в первый год пандемии расходы Фонда возросли сразу на 40% и продолжали расти дальше. Тем не менее, обязательства государства перед работниками выполнялись и выполняются в полном объеме.

Андрей Дворнов, начальник отдела страхования профессиональных рисков, рассказал о теме, которая имеет большую актуальность всегда, вне зависимости от пандемии и других форс-мажорных факторов. Это травмы на рабочем месте. На примере крупнейших работодателей он показал, что увеличение финансирования, выделяемого на профилактику рабочих травм оказывает огромное влияние на снижение производственного травматизма. Приведенная Дворновым статистика красноречиво показала, что травмы выгоднее предотвращать, чем лечить.

Но основная тема, которая интересовала всех собравшихся – это окончательная замена «бумажных» больничных на электронные. И специалисты Фонды внесли ясность в этот вопрос. Как оказалось, уже с начала 2022 года все предприятия будут использовать исключительно электронные больничные.

Правда, в России все же осталось некоторое количество работников, которые продолжат пользоваться старыми, бумажными, больничными. На вопрос «Орелграда» о том, кто это, Ольга Мацкевич (начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) ответила, что речь идет исключительно о людях, служебная деятельность которых составляет государственную тайну Российской Федерации.

ИА «Орелград»