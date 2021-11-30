Приют для бездомных животных обойдется Орлу в 40 миллионов

Собаки, проявившие «немотивированную агрессивность», будут содержаться там пожизненно.

В следующем году более 40 миллионов рублей будет выделено на создание в Орле муниципального приютра для бездомных животных. Об этом сообщил Андрей Клычков во время вчерашней прямой линии с жителями Орловской области.

«Приют рассчитан на 150 безнадзорных собак ежемесячно, которые по окончании проведения ветеринарных профилактических мероприятий, стерилизации, идентификации будут выпускаться на прежние места их обитания. В приюте будут содержаться пожизненно только безнадзорные животные, проявившие немотивированную агрессивность.

В настоящее время подготовлен проект закона о наделении местных органов местного самоуправления государственными полномочиями Орловской области по проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов в 2022 году. Это также поможет в решении этой проблемы», — сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что проектно-сметная документация, необходимая для капитального ремонта здания приюта, уже подготовлена.

ИА «Орелград»